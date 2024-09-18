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Сегодня, 11:52

В Польше объяснили причину инцидента с боксером Усиком

Сергей Разин
корреспондент
Александр Усик.
Фото Global Look Press
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Пресс-секретарь коменданта Карпатского отдела Службы охраны границы Яцек Михаловский сообщил о причинах задержания украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова (Польша).

«Это было не задержание, а сопровождение в служебные помещения. Оба мужчины не были допущены на рейс авиаперевозчиком и потеряли статус пассажиров. Они не хотели покинуть выход на посадку, несмотря на просьбы службы охраны аэропорта, поэтому позже позвали нас, чтобы мы этим занялись», — приводит слова Михаловского Dziennik Polski.

Александр Усик. Украинский боксер Александр Усик задержан в аэропорту Кракова — на него надели наручники

17 сентября 37-летний Усик был арестован в аэропорту Кракова. Ранее СМИ сообщли, что спортсмен задержан в Польше за превышение скорости.

Президент Украины Владимир Зеленский позднее сообщил, что Усика отпустили. Глава страны поручил немедленно разобраться в деталях инцидента.

Александр Усик

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