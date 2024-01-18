В Саудовской Аравии рассказали, с кем встретится победитель боя Бетербиев — Бивол

Саудовский советник при королевском дворе в ранге министра и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Алалших заявил, что победитель долгожданного боя между чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0) и чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0) встретится с 28-летним австралийским боксером Джеем Опетайей (23-0).

«Победитель боя Бетербиев — Бивол встретится с Джеем Опетайя, — сказал Алалших DAZN. — Болельщики хотят увидеть этот бой. Мне нужны бойцы. Почему Саудовская Аравия не может стать центром мирового бокса? Карта меняется. Пожалуйста, мы не хотим больше организовывать бои ютуберов. Мне нужны бойцы. Это то, к чему я лично стремлюсь».

Также Алалших добавил, что хочет организовать до конца года бой между бывшим абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни (31-0) и чемпионом в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвисом (29-0).

«Я хочу, чтобы он (Дэвис. — Прим. «СЭ») был с нами, и я отправил сообщение Элу Хеймону — давайте сделаем общее дело, брат. Я хочу видеть и Хейни в своей стране. Я постараюсь сделать этот бой в 2024 году», — добавил Алалших.

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.