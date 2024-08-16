В Саудовской Аравии утвердили дату реванша между Усиком и Фьюри

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в своих социальных сетях подтвердил, что реванш между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде.

Первый бой между боксерами состоялся 18 мая и завершился победой Усика раздельным решением судей. Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе в XXI веке.

Всего на счету Усика 22 победы в 22 профессиональных поединках. У Фьюри 34 виктории и 1 поражение. Еще один бой с его участием завершился ничейным исходом.