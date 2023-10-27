В Союзе ММА России назвали Тайсона легендарной личностью

Исполняющий обязанности президента Союза ММА России Андрей Терентьев в комментарии для «СЭ» оценил физическую форму бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона.

«Майк Тайсон — это легенда. Он даже в свои годы показывает на тренировках хорошую физическую форму. Майк Тайсон мне нравится и как спортсмен, и как человек. Легендарная личность, конечно», — сказал Терентьев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. На профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел 6 поражений. В ноябре 2020 года он провел выставочный поединок с Роем Джонсом-младшим, бой завершился вничью раздельным решением судей.