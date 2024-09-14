В WBC заявили, что с серьезностью относятся к ситуации с подозрением в допинге Дрозда

Всемирный боксерский совет (WBC) со всей серьезностью относится к информации о подозрении в употреблении запрещенных препаратов бывшего чемпиона мира россиянина Григория Дрозда. «WBC с серьезностью относится к любой подобной информации. Будем следить за развитием ситуации», — приводит ТАСС слова пресс-службы WBC. Международное агентство допинг-тестирования временно отстранило 45-летнего Дрозда с 9 сентября. Согласно материалам организации, боксер совершил нарушение антидопинговых правил 28 сентября 2014 года. Дрозд объявил о завершении профессиональной карьеры в конце 2017 года.