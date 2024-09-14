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В WBC заявили, что с серьезностью относятся к ситуации с подозрением в допинге Дрозда

Ана Горшкова
Корреспондент
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Всемирный боксерский совет (WBC) со всей серьезностью относится к информации о подозрении в употреблении запрещенных препаратов бывшего чемпиона мира россиянина Григория Дрозда.

«WBC с серьезностью относится к любой подобной информации. Будем следить за развитием ситуации», — приводит ТАСС слова пресс-службы WBC.

Международное агентство допинг-тестирования временно отстранило 45-летнего Дрозда с 9 сентября. Согласно материалам организации, боксер совершил нарушение антидопинговых правил 28 сентября 2014 года.

Дрозд объявил о завершении профессиональной карьеры в конце 2017 года.

Источник: ТАСС
Бокс
Григорий Дрозд

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