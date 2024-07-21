Вагабов: «Есть понимание, как бить Минеева»

Российский боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов заявил о готовности провести поединок против Владимира Минеева.

«Мы обговаривали возможные поединки с Минеевым по ММА, боксу и кикбоксингу. Ждали вызов от Минеева или какой-нибудь диалог. 101 килограмм я вешу, готов согнать один килограмм и 100 грамм. Есть понимание бить Владимира Минеева. Обсуждать тактику я не буду. Что дальше для Исмаилова? Когда дело касается Магомеда, не стоит вопрос в том, как он боксирует. Когда Исмаилов в карде, это уже интересно. Сегодня мы это увидели. Он что-нибудь придумает, сам найдет себе оппонентов», — приводит слова Вагабова MMA.Metaratings.ru.

На счету 34-летнего Минеева 16 побед, одна ничья и одно поражение в смешанных единоборствах. У 38-летнего Вагабова 29 викторий, одно поражение и еще один поединок с его участием завершился ничейным исходом.