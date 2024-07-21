Вагабов разочаровался в боксерском поединке Исмаилова и Минеева

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелой весовой категории Вагаб Вагабов поделился мнением о боксерском поединке Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева.

«Как мне бой Исмаилова и Минеева? Плохо. Разочаровался. А потом вспомнил, что все ровно, потому что наш брат жив и здоров. Улыбаться Магомед все равно будет, денег заработает. На пять секунд расстроился и все. Что не так сделал Исмаилов? У меня другой вопрос: «А что он сделал так?». У Исмаилова началась ерунда в бою. Слишком много маятника, ненужные подскоки и отскоки, дистанцию с первого раунда выбрал удобную для Минеева. Владимир сразу начал чувствовать Магомеда», — цитирует Вагабова MMA.Metaratings.ru.

20 июля в главном бою вечера бокса в Москве Минеев победил Исмаилова единогласным решением судей.

Российские бойцы ранее дрались два раза по правилам ММА. В 2018-м — была ничья. В 2021-м Минеев нокаутировал Исмаилова в 3-м раунде.