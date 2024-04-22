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Сегодня, 14:40

Вальдес: «Мунгия — это не легкая прогулка для Канело»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Оскар Вальдес (32-2) предполагает, что Хайме Мунгия (43-0) даст абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (60-2) тяжелый бой.

«Я счастлив, потому что оба боксера представляют Мексику, — сказал Вальдес BoxingScene. — Я рад за Хайме. Люди думают, что Хайме — это легкая прогулка для Канело. Нет, он жесткий. У него есть сердце. Но я все равно уверен в победе Канело, потому что вижу, как он тренируется, какие у него есть преимущества и талант.

Канело — один из самых трудолюбивых бойцов. Я видел, как он дрался в субботу, отдыхал в воскресенье и возвращался в зал к понедельнику. Это говорит о том, какой он боец, особенно учитывая, что у него есть все. Он постоянно тренируется, и во многом из-за этого я так восхищаюсь им».

Поединок между Альваресом и Мунгией состоится 4 мая в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Сауль Альварес
ММА
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