Валуев: «Минеев должен одержать победу над Штырковым»

Депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев поделился мнением, за счет чего Владимир Минеев может победить Ивана Штыркова в поединке суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Будет сушить ноги, плюс у него неплохая ударная руками техника. Мне кажется, что Минеев должен одержать победу», — приводит слова Валуева РЕН ТВ.

Минеев и Штырков встретятся в рамках главного поединка нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой пройдет 18 ноября на RED-Арене в Сочи в формате «три раунда по три минуты».