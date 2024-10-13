Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 08:30

Валуев признался, что хотел бы увидеть реванш Бивола и Бетербиева

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев в комментарии «СЭ» отреагировал на победу российского боксера Артура Бетербиева над соотечественником Дмитрием Биволом в бою за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Артуру — 114-114, 115-113, 116-112.

«Согласен с решением судей. Считаю, все решили последние 2 раунда. 6-8 серий по 3-4 за раунд Диме не хватило. К 10-м раунду Бивол был фаворитом. Но ни тот, ни другой не были явными фаворитами. Очень хотел бы увидеть реванш», — сказал Валуев «СЭ».

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Николай Валуев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Безумие в Челябинске, спартаковский «сухарь» и Ротенберг, который вернул должок. Что произошло в КХЛ 12 октября
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
Трамп выразил опасения по поводу начала мировой войны в ближайшие месяцы
В Хабаровске возбудили уголовное дело после применения насилия к студентке
49-летняя Чусовитина заявила о желании отобраться на Олимпиаду-2028
Кучеров оформил хет-трик и набрал 4 очка в стартовой игре сезона НХЛ
Материалы сюжета Артур Бетербиев vs Дмитрий Бивол: бой двух россиян за четыре чемпионских пояса
Промоутер Бивола — о победе Бетербиева: «Это какая-то шутка»
Опубликованы судейские записки боя Бетербиев — Бивол
Бетербиев заявил, что готов к реваншу с Биволом через полгода
Бивол: «Нет времени на сожаления после поражения от Бетербиева»
Кириенко: «Бивол и Бетербиев — гордость российского бокса, это настоящие примеры для подражания»
Бетербиев победил Бивола. Хотя вы, возможно, считаете иначе
Сегодня
Вчера
Неделя