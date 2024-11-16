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Сегодня, 16:06

Валуев: «Смысл продолжения карьеры для Тайсона — заработок»

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Бывший чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев в комментарии «СЭ» поделился мнением о поединке между экс-абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом.

«Конечно, это больше шоу, чем что-то серьезное. Готов посмотреть такое ради того, чтобы собраться со знакомыми и пообщаться. Если не надо, то лучше пойду посплю, что и было сделано. Смысл продолжения карьеры для Тайсона — зарабатывание денег», — сказал Валуев «СЭ».

Бой между 58-летним Тайсоном и 27-летним Полом продлился 8 раундов и носил статус официального. 27-летний блогер одержал победу единогласным решением судей (80-72, 79-73, 79-73).

Александр Абустин

Джейк Пол
Майк Тайсон
Николай Валуев

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