Валуев: «Смысл продолжения карьеры для Тайсона — заработок»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев в комментарии «СЭ» поделился мнением о поединке между экс-абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом.

«Конечно, это больше шоу, чем что-то серьезное. Готов посмотреть такое ради того, чтобы собраться со знакомыми и пообщаться. Если не надо, то лучше пойду посплю, что и было сделано. Смысл продолжения карьеры для Тайсона — зарабатывание денег», — сказал Валуев «СЭ».

Бой между 58-летним Тайсоном и 27-летним Полом продлился 8 раундов и носил статус официального. 27-летний блогер одержал победу единогласным решением судей (80-72, 79-73, 79-73).

Александр Абустин