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Сегодня, 16:28

Валуев считает, что Фьюри заслуженно победил в поединке с Нганну

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Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев поделился впечатлениями от поединка между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом мира по версии UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

«Фьюри честно победил в этом поединке. Все было по справедливости, не увидел каких-то махинаций судей, но бой был тяжелым для него», — приводит слова Валуева Sport24.

Десятираундовый рейтинговый бой, прошедший в Эр-Рияде, завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Двое судей отдали победу (95:94, 96:93), один посчитал, что выиграл Нганну (95:94).

35-летний Фьюри провел 35 боев на профессиональном ринге, одержал 34 победы (24 нокаутом), 1 поединок завршил вничью.

37-летний Нганну провел 20 боев, в 17 одержал победу (11 нокаутом), потерпел 3 поражения.

Источник: https://sport24.ru/boxing/news-591250-valuyev-fyuri-chestno-pobedil-v-poyedinke-s-ngannu-u-usika-pochti-net-shansov-protiv-taysona
Николай Валуев
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
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