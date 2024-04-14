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Сегодня, 22:28

Валуев считает, что поджог авто не собьет настрой Кудряшова на победу в поединке с Робутти

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Депутат Госдумы и бывший профессиональный боксер Николай Валуев обратился к боксеру Дмитрию Кудряшову, автомобиль которого подожгли неизвестные.

Инцидент произошел 14 апреля во время того, как Кудряшов проводил тренировку в зале. Через две недели Кудряшову предстоит провести поединок с аргентинцем Даниэлем Робутти.

«Дим, я тебе желаю победы и только победы. Не надо смотреть ни на перерывы, ни на всякие события. Если кто-то думает, что выбьет тебя из колеи, я очень сомневаюсь. Знаю, что ты человек устремленный, поэтому маловероятно. Как я предполагаю, это не может сбить твоего настроя на победу», — приводит РЕН ТВ слова Валуева.

Бой Кудряшов — Робутти станет главным поединком турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 26 апреля в Москве. Телеканал «РЕН ТВ» покажет событие в прямом эфире.

Источник: РЕН ТВ
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Кудряшов сообщил, что не будет обращаться в правоохранительные органы после поджога автомобиля