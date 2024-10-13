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Сегодня, 17:04

Василевский: «У Бетербиева было больше желания забрать бой, чем у Бивола»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец Вячеслав Василевский прокомментировал победу Артура Бетербиева над Дмитрием Биволом.

«На самом деле бой, конечно, на тоненького. Можно отдать и Биволу, он был где-то лучше. Наверное Бетербиев делал больше для победы, больше шел вперед, обострял, больше нагнетал особенно к концу раунда и практически в каждом раунде. Он дорабатывал, показывал инициативу. Может быть, это повлияло на решение судей — у Артура было больше желания забрать бой, он был более агрессивен, напорист.

Всегда будут недовольные. Мне понравилось, как Бивол сказал, что у него нет никаких претензий, и что он наверное что-то не доработал, поэтому спорить с судьями нет смысла. Если выигрывать, то выигрывать явно. Наверное, он прав. Если бой на тоненького, то всегда будут вопросы, критика, сомнения, поэтому если хочешь выиграть, то 100 процентов надо выигрывать явно. В этом бою этого не было, так что все справедливо", — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

12 октября в главном бою боксерского вечера Бетербиев победил Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Источник: Metaratings
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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