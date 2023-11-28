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Сегодня, 11:34

Василий Ломаченко и Джордж Камбосос должны подраться 14 апреля 2024-го

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3) и экс-чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (21-2) сойдутся в поединке за вакантный титул IBF в легком весе 14 апреля 2024-го в Австралии, сообщает издание The Ring.

«Это очень интересно и здорово, что есть такой большой интерес к такому мегапоединку между мной и Ломой, — сказал Камбосос изданию The Ring. — Мы близки к заключению соглашения о проведении поединка».

Ломаченко в последнем бою проиграл Девину Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.

Камбосос победил Макси Хьюза (26-6) решением большинства судей (114-114, 117-111 и 115-113). Бой состоялся 22 июля в городе Шони, США.

Бокс
Василий Ломаченко
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