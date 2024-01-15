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Сегодня, 09:34

Василий Ломаченко и Джордж Камбосос подерутся за титул IBF 12 мая в Австралии

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3) и экс-чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (21-2) сойдутся 12 мая в поединке за вакантный титул IBF в легком весе в Перте, Австралия, сообщает ESPN.

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (31-0) оставил пояса, перейдя в первый легкий вес. Таким образом, чемпионом в легком весе по версии WBA стал Джервонта Дэвис (29-0), а по версии WBC — Шакур Стивенсон (21-0). Титулы IBF и WBO остаются вакантными.

Ломаченко в прошлом бою проиграл Хейни единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая 2023-го на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.

Камбосос в прошлом бою победил Макси Хьюза (26-6) решением большинства судей (114-114, 117-111 и 115-113). Поединок состоялся 22 июля 2023-го в Шони, США.

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