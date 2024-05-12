Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 09:53

Ломаченко посвятил титул отцу: «Он сделал меня как в боксе, так и в жизни»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко (18-3) рассказал, что именно его отец уговорил его не завершать карьеру после спорного поражения от Девина Хейни (31-1).

«Этот титул для него, потому что после боя с Хейни я хотел завершить свою боксерскую карьеру. Я всё доказал в этом спорте, и мне не нужно было продолжать драться. И каждый день отец говорил мне, что он со мной, и я чувствовал, что он хочет продолжать, хочет вновь завоевать титул. И он сказал мне: «Эй, мы должны попробовать еще один раз». Это было тяжелое решение, потому что я устал. Но я люблю свою семью, люблю своего отца, потому что мой отец сделал меня как в боксе, так и в жизни. Этот титул я посвящаю своему отцу», — сказал Ломаченко Top Rank.

Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа (21-3) в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Бокс
Василий Ломаченко
1
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Чехия лишила российских гребцов возможности отобраться на Олимпиаду
Биография Майка Тайсона: жизнь и карьера легенды бокса
В ГД поступили кандидатуры на должности вице-премьеров и федеральных министров
Зобнин надеется на медали, футболисты хотят оставить Слишковича, Мостовой жалеет, что Абаская не уволили раньше. Что произошло после матча «Спартак» - «Краснодар»
Украинские СМИ узнали о массовых задержаниях водителей рейсовых автобусов
12 мая — Красная горка: история, традиции и запреты народного праздника
Популярное видео
ИИХФ не указала Россию в числе ведущих медалистов в истории
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Ломаченко ответил на вызов Дэвиса: «Я никогда ни от кого не бегал»

Ломаченко рассказал, почему не поедет на бой Усика