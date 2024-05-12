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Сегодня, 10:40

Ломаченко: «От Камбососа я ожидал гораздо большего»

Давид Хачатрян
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Чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко (18-3) поделился ощущениями после победы над экс-чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом (21-3).

«Я ожидал от него гораздо большего, я был готов ко всему, что он делал. Я чувствовал, что смогу его удосрочить. Стили делают бои, у нас разные стили, и сегодня мой был лучше. Я не знаю, кто будет моим следующим соперником. Прямо сейчас я хочу вернуться домой, к семье, и немного отдохнуть, потому что последние шесть месяцев были тяжелыми. Я сидел на диете, у меня были жесткие тренировки. Это тяжело, и мне нужно немного отдохнуть. Подерусь ли я еще в этом году? Может быть», — сказал Ломаченко на пресс-конференции.

Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Бокс
Василий Ломаченко
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