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Сегодня, 13:46

Василий Ломаченко — о бое с Хейни: «Я никогда не забуду то ограбление»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3) подчеркнул, что он уверен, что выиграл последний бой с чемпионом по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни (31-1).

«Я никогда не забуду свой последний бой, бой с Хейни. Я никогда не забуду то ограбление. У судей может быть другое мнение (Смеется.). Сразу после боя я сказал: «Я буду спать очень хорошо, потому что знаю, что выиграл этот бой», — сказал Ломаченко в интервью Top Rank.

Ломаченко проиграл Хейни единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 20 мая 2023-го на «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.

Василий Ломаченко
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