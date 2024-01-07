Верджил Ортис нокаутировал Фредрика Лоусона и обратился к Тиму Цзю

Обладатель титула WBO International в первом среднем весе Верджил Ортис (20-0) победил Фредрика Лоусона (30-4) техническим нокаутом в первом раунде 6 января в Лас-Вегасе, США. Ортис, для которого это был первый за 17 месяцев бой, обрушил на Лоусона свой джеб, а после — шквал ударов по корпусу и оверхендов, пока рефери Тони Уикс не остановил бой.

После победы Ортис обратился к чемпиону мира по версии WBO в первом среднем весе Тиму Цзю (23-0): «Со всем уважением, я бы хотел сразиться с тобой. Ты жесткий боец, и я хотел бы, чтобы наш бой состоялся. Я хочу драться с лучшими». Промоутер Ортиса Оскар Де Ла Хойя (36-6) добавил: «Мы можем поехать в Австралию, чтобы подраться с Тимом Цзю».

Цзю в прошлом бою победил Брайана Мендосу (22-3) единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 15 октября в Сиднее, Австралия.