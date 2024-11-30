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Сегодня, 06:36

Минаков: «Не раз говорил, что бой с Джонсоном — это вызов самому себе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков рассказал о подготовке к боксерскому поединку против Кевина Джонсона.

«Мне почему-то не ложится никаким образом отчество Владимирович. Постоянно, когда слышу, у меня это вызывает непонятные эмоции. На самом деле, сейчас на завершающей стадии находится подготовка к бою с Кевином. Поединок по правилам бокса, в несколько несвойственной для меня дисциплине. Тем и интереснее. Не раз говорил, что это вызов самому себе.

Находиться в комфортных условиях, в состоянии внутренней стабильности хорошо, но ты начинаешь закисать. Подобные поединки вызывают те эмоции, которые ты давно уже забыл: напряжение, адреналинчик. Давно забытые эмоции, которые я переживал в юности, до того, как пришла уверенность в себе и спортивная стабильность. При всей сложности вызова ты что-то возвращаешь. Это ни за какие деньги не купишь. Конечно, сложно и непросто, но я наслаждаюсь этим состоянием», — цитирует MMA.Metaratings.ru Минакова.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Bellator (Беллатор)
Виталий Минаков
ММА
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