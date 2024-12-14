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Сегодня, 12:27

Хрюнов: «Я пообещал привезти Бритни Спирс на бой Макгрегора и Пакьяо»

Алина Савинова
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Известный промоутер Владимир Хрюнов оценил возможность проведения в России боксерского поединка между Мэнни Пакьяо и Конором Макгрегором.

«Я пообещал, что на этот турнир привезу Бритни Спирс. Мне это важнее. Есть много девушек, которые хотят чему-то удивиться. Вот мы их и удивим. Что касается боя, то не моя идея, это идея Умара Назаровича Кремлева, и я не сомневаюсь, что он ее реализует. Интерес к бою будет колоссальный, можно собрать полную арену «Лужники», — цитирует Хрюнова «РБ Спорт».

Ранее Пакьяо заявил, что рассмотрит возможность проведения боя против Макгрегора в России, но он готов и к другому сопернику.

Источник: РБ Спорт
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Бокс
Владимир Хрюнов
Конор Макгрегор
Мэнни Пакьяо
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