Хрюнов: «Россия была и остается крупной боксерской державой»

Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал снятие санкций с российского бокса со стороны федерации IBF.

«Это уже запоздалая мера, потому что российский бокс самодостаточен. Большая деятельность президента международной федерации IBA Умара Кремлева создала такую платформу, что сейчас взаимодействие с IBF и WBA не столь важно. За то время, которое прошло очень много боксеров проявили себя.

Я уже не ставлю приоритетом взаимодействие с базирующимися в Америке федерациями. Мы наоборот стараемся этого избегать. Боксеры ездят на соревнования, а Россия была и остается крупной боксерской державой. Сейчас это решение уже не очень важно», – цитирует Vprognoze.ru Хрюнова.