Хрюнов — о дисквалификации Поветкина: «Произошедшее считаю звеном в цепочке последовательных провокаций»

Известный промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» отреагировал на дисквалификацию экс-боксера Александра Поветкина.

«За все время работы с Александром Поветкиным, точно могу сказать, что он ничего не употреблял. Произошедшее считаю звеном в цепочке последовательных провокаций против выдающихся российских атлетов. Это уже было в тот момент, когда мы не работали, поэтому я не могу сказать ничего фактически. Я знаю Александра как очень честного, выдающегося спортсмена современности. Думаю, что это следы чьей-то провокации», — сказал Хрюнов «СЭ».

24 января Международное агентство допинг-тестирования (ITA) отстранило 45-летнего спортсмена на четыре года (до 20 октября 2028-го) за нарушение антидопинговых правил и аннулировало его результаты с 28 сентября 2014 года. Поветкин завершил спортивную карьеру в 2021 году.

Вероника Ольшукова