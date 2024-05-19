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Сегодня, 12:41

Владимир Кличко: «Усик одержал историческую победу»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5) прокомментировал победу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0) над экс-чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1).

«Эта историческая победа имеет огромное значение для Александра Усика. Только представьте, какое давление испытывал этот человек в последние недели, а особенно здесь, на ринге! Для него поражение было неприемлемо.

Однажды Усик уже доказал, что он отличный крузер. Но еще больше людей удивились тому, что каким бы большим, высоким, тяжелым, длинноруким и подвижным ни был Тайсон Фьюри, Александр Усик продемонстрировал, что он лучший боец в современной истории. Я очень горжусь Александром Усиком и горжусь тем, что я украинец.

Когда ты считаешь очки, ты не можешь быть уверен в боксе на 100 процентов. Судьи решили, что Александр заслужил победу в этом бою. Оба бойца показали выдающееся выступление. Я удивлен, как Тайсон Фьюри смог продержаться с девятого раунда до конца боя, но он это сделал. Давайте выразим ему уважение.

Еще важнее то, что Александр оставался уверенным и сделал то, что должен был сделать, чтобы стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинским чемпионом мира в супертяжелом весе», — приводит слова Кличко Boxing Scene.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Владимир Кличко
Тайсон Фьюри
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