Российские бойцы Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут 8-рундовый боксерский поединок в субботу, 20 июля. Вечер бокса состоится в спортивном комплексе Live Arena в Москве. Начало турнира в 18.00 по московскому времени. Бой Минеев — Исмаилов ожидается около 23.00 мск.

Трансляцию поединка бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru.

Для Минеева и Исмаилова это уже третий бой друг против друга. В 2018 году в рамках турнира Fight Night Global бойцы провели свою первую схватку в формате пяти раундов по правилам ММА. Бой завершился ничьей. Через три года Владимир и Магомед провели реванш по правилам смешанных единоборств. Тогда Минеев досрочно победил соперника.