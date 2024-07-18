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Владимир Минеев — Магомед Исмаилов: дата и время начала боя по правилам бокса

Минеев и Исмаилов проведут боксерский поединок 20 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Владимир Минеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российские бойцы Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут боксерский поединок в субботу, 20 июля. Бой пройдет в спортивном комплексе Live Arena в Москве. Схватка Минеев — Исмаилов ожидается около 23.00 по московскому времени. Формат — 8 раундов по правилам профессионального бокса.

Бой Минеева и Исмаилова в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 22:00 20 июля по московскому времени, ее окончание запланировано на 0.30 21 июля.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Минеев — Исмаилов, результат будет доступен на нашем сайте.

Основная информация о поединке доступна в материале на сайте «СЭ».

Владимир Минеев&nbsp;&mdash; Магомед Исмаилов. Минеев и Исмаилов снова встретятся: главная информация о бое по правилам бокса
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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