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Сегодня, 20:00

Владимир Минеев — Магомед Исмаилов: кто покажет трансляцию боя 20 июля

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут боксерский поединок 20 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Владимир Минеев.
Фото Fight Nights Global
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Российские бойцы Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут боксерский поединок в субботу, 20 июля. Бой пройдет в спортивном комплексе Live Arena в Москве. Схватка Минеев — Исмаилов ожидается около 23.00 по московскому времени. Формат — 8 раундов по правилам профессионального бокса.

Видеотрансляцию боксерского вечера в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru.

Это уже третий бой Минеева и Исмаилова. Ранее бойцы выходили в октагон в рамках турнира Fight Night Global в 2018 и 2021 годах. В первой 5-раундовой схкватке была ничья. В реванше Владимир в третьем раунде нокаутировал Магомеда. Предыдущие поединки проходили по правилам смешанных единоборств.

Бокс
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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