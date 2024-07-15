Российские бойцы Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут боксерский поединок в субботу, 20 июля. Бой пройдет в спортивном комплексе Live Arena в Москве. Схватка Минеев — Исмаилов ожидается около 23.00 по московскому времени. Формат — 8 раундов по правилам профессионального бокса.

Видеотрансляцию боксерского вечера в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru.

Это уже третий бой Минеева и Исмаилова. Ранее бойцы выходили в октагон в рамках турнира Fight Night Global в 2018 и 2021 годах. В первой 5-раундовой схкватке была ничья. В реванше Владимир в третьем раунде нокаутировал Магомеда. Предыдущие поединки проходили по правилам смешанных единоборств.