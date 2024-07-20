Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 12:00

Владимир Минеев — Магомед Исмаилов: прямая трансляция боя начнется в 22.00

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведу боксерский поединок
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Магомед Исмаилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

В субботу, 20 июля, состоится бой Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова на площадке Live Arena в Москве. Формат поединка — восемь раундов по три минуты по правилам профессионального бокса. Начало боя Минеев — Исмаилов ожидается после 23.00 по московскому времени.

Трансляцию боксерского вечера в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир — в 22.00 мск.

Российские бойцы ранее дрались два раза по правилам ММА. В 2018-м — была ничья. В 2021-м Минеев нокаутировал Исмаилова в 3-м раунде.

34-летний Владимир впервые в карьере выйдет в ринг. Рекорд «Волжанина» в смешанных единоборствах — 16-1-1. 38-летний Магомед в профессиональном боксе провел три поединка, которые завершились победой. Рекорд «Лысого Хищника» в ММА составляет 18-1-3.

Бокс
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
26 июля состоится церемония открытия Олимпиады-2024
Знаменосцем сборной Германии на Олимпиаде может стать темнокожий баскетболист
Хуснуллин допустил пересмотр условий семейной ипотеки
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
На Украине заявили о повреждении железной дороги в Харьковской области
Экс-замминистра обороны Иванов просил выпустить его из СИЗО
Популярное видео
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Владимир Минеев — Магомед Исмаилов: во сколько начало трансляции боя

Джейк Пол — Майк Перри: время начала и где смотреть трансляцию боя