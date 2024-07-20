Владимир Минеев

На телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и matchtv.ru началась трансляция боя Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова. Поединок пройдет по правилам профессионального бокса. Формат — восемь раундов по три минуты. Ивент проходит в спортивном комплексе Live Arena в Москве.

Ранее Владимир и Магомед дважды встречались в октагоне на турнире Fight Night Global. В первой схватке в 2018 году по итогам пяти раундов бой завершился вничью. Во втором бое, который состоялся в 2021-м, «Волжанин» победил нокаутом в третьем раунде. Оба поединка прошли по правилам ММА. Завершит трилогию боксерский бой.

34-летний Минеев дебютирует в боксе. Его рекорд в ММА — 16-1-1. 38-летний Исмаилов провел три поединка в ринге, все завершились победой. Рекорд «Лысого Хищника» в смешанных единоборствах — 18-1-3.