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19 июля, 23:30

Владимир Минеев — Магомед Исмаилов: во сколько начало трансляции боя

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут боксерский поединок
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Магомед Исмаилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В субботу, 20 июля, состоится боксерский поединок Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова в концертном зале Live Arena в Москве. Формат боя — восемь раундов по три минуты. Турнир начнется в 18.00 мск. Ориентировочное время начала боя Минеев — Исмаилов — после 23.00 мск.

Видеотрансляцию вечера бокса в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 22.00 мск. В полном объеме турнир можно смотреть на канале «Матч! Боец». Трансляция стартует в 18.55 мск.

Это третий бой Минеева и Исмаилова. В 2018-м схватка завершилась ничьей. В 2021-м Владимир нокаутировал Магомеда.

34-летний Минеев дебютирует в боксе. Рекорд «Волжанина» в ММА — 16-1-1. 38-летний Исмаилов в профессиональном боксе провел три поединка, все завершились победой. Рекорд в смешанных единоборствах — 18-1-3.

Бокс
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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Владимир Минеев — Магомед Исмаилов: время начала и где смотреть трансляцию боев турнира