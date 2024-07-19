Владимир Минеев

В субботу, 20 июля, состоится боксерский поединок Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова в концертном зале Live Arena в Москве. Формат боя — восемь раундов по три минуты. Турнир начнется в 18.00 мск. Ориентировочное время начала боя Минеев — Исмаилов — после 23.00 мск.

Видеотрансляцию вечера бокса в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 22.00 мск. В полном объеме турнир можно смотреть на канале «Матч! Боец». Трансляция стартует в 18.55 мск.

Это третий бой Минеева и Исмаилова. В 2018-м схватка завершилась ничьей. В 2021-м Владимир нокаутировал Магомеда.

34-летний Минеев дебютирует в боксе. Рекорд «Волжанина» в ММА — 16-1-1. 38-летний Исмаилов в профессиональном боксе провел три поединка, все завершились победой. Рекорд в смешанных единоборствах — 18-1-3.