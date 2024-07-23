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Сегодня, 13:24

Минеев: «Мага удивил меня своим характером! Он вставал и пер»

Давид Хачатрян
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Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (8-1) похвалил Магомеда Исмаилова (8-1), который показал характер во время их боксерского поединка.

«Не нужно быть провидцем, чтобы сказать, что Мага — неудобный соперник. Удивил Мага? Меня он удивил своей настойчивостью, характером, тем, что он просто ну до конца пер! У него был сломан нос, текла кровь, как из крана, он захлебывался, ему тяжело было, и он пер, пер, он вставал и шел. Конечно, меня этим удивил, конечно. Я отдаю дань уважения его мужественности», — сказал Минеев на YouTube-канале Камила Гаджиева.

Минеев победил Исмаилова по правилам бокса единогласным решением судей (77-72, 78-70, 79-70) и стал чемпионом Pulse UP в первом тяжелом весе. Бой состоялся 20 июля в Москве на площадке Live Арена.

Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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