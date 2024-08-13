Войцеховский заявил, что хочет провести бой с украинцем Гвоздиком

Российский боксер Василий Войцеховский рассматривает проведение боя против украинца Александра Гвоздика.

«Энтони Ярд, Каллум Смит, Александр Гвоздик — с ним бы хотелось побоксировать. Но самый заветный — Бенавидес. Моя супруга хотела бы, чтобы я его победил. А я исполняю ее желания, поэтому хотел бы с ним побоксировать. Но ставлю цель провести бой за чемпионский титул IBF, которая сняла с нас санкции. Теперь мы можем идти по рейтингам и проводить чемпионские бои», — приводит слова Войцеховского Федерация бокса России.

Войцеховский станет первым россиянином, который проведет бой после снятия санкций с российских спортсменов Международной боксерской федерации (IBF). 23 августа соперником Войцеховского по поединку в Москве станет конголезец Эрик Катомпа.