Врачи допустили Тайсона к бою против Пола

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон допущен к поединку против Джейка Пола.

«Майк допущен к бою врачами. Угрозы поединку нет», — приводит ТАСС слова представителя Тайсона.

Ранее стало известно, что Тайсон почувствовал себя плохо во время перелета из Майами в Лос-Анджелес. У 57-летнего американца случилось обострение язвы. Позднее в команде спортсмена сообщили об улучшении его самочувствия.

Поединок между Полом и Тайсоном пройдет в ночь на 21 июля в Далласе (Техас) на стадионе «Эй-ти-энд-ти».

Тайсон на профессиональном ринге одержал 50 побед, из которых 44 нокаутом, и потерпел 6 поражений, еще 2 боя признаны несостоявшимися. 27-летний Пол провел 10 боксерских поединков и одержал 9 побед при 1 поражении.