Врачи сохранили глаз боксеру Двали

Врачам удалось сохранить глаз чемпиону Европы по боксу Дмитрию Двали.

«Врачи провели Двали операцию, зашили сетчатку, физически сохранили глаз. Адаптация глаза, дальнейшие планы будут понятны в пределах одного-двух месяцев. Протез глазной устанавливать не пришлось», — приводит ТАСС слова представителя команды Двали.

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин.

В ходе потасовки 23-летний боксер получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза. 6 августа боксер перенес операцию на глазу.

Позже стало известно, что суд арестовал девятерых участников массовой драки в Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство российского боксера.