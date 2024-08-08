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Сегодня, 16:44

Врачи сохранили глаз боксеру Двали

Сергей Разин
корреспондент
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Врачам удалось сохранить глаз чемпиону Европы по боксу Дмитрию Двали.

«Врачи провели Двали операцию, зашили сетчатку, физически сохранили глаз. Адаптация глаза, дальнейшие планы будут понятны в пределах одного-двух месяцев. Протез глазной устанавливать не пришлось», — приводит ТАСС слова представителя команды Двали.

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин.

В ходе потасовки 23-летний боксер получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза. 6 августа боксер перенес операцию на глазу.

Позже стало известно, что суд арестовал девятерых участников массовой драки в Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство российского боксера.

Источник: ТАСС
Дмитрий Двали
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