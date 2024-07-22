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Сегодня, 23:07

Врачи запретили Исмаилову летать на самолетах после поражения от Минеева

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Врачи временно запретили российскому бойцу Магомеду Исмаилову летать на самолетах после поражения от Владимира Минеева в боксерском поединке.

20 июля Минеев победил Исмаилова в восьмираундовом бою по правилам бокса единогласным решением судей.

«Магомеду временно запретили летать на самолетах. Он будет восстанавливаться и лечиться в Москве», — приводит ТАСС слова представителя команды Исмаилова.

Минеев и Исмаилов ранее провели два поединка по правилам ММА, один завершился ничьей, второй — победой Минеева.

Источник: ТАСС
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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