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Сегодня, 17:42

Василевский: «Бой Нурмагомедова и Шаблия не оправдал ожиданий»

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Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский считает, что титульный поединок Bellator в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием не оправдал ожиданий.

«Не такого ждали болельщики ММА. Их противостояние вызывало большой ажиотаж, а получилось... Шаблий хотел, но не мог. Усман держал дистанцию, много двигался, не обостряя ситуацию. Он без разменов набирал очки. Верная тактика, хотя зрелищности не было. Шаблий, может, и зарубился бы, но Нурмагомедов не стал этого делать. Бой не оправдал зрительских ожиданий. Скорее всего, команда Усмана хотела просто «сухо» забрать бой, что и удалось», — цитирует Василевского MMA.Metaratings.ru.

Нурмагомедов победил Шаблия единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 8 сентября на Bellator Champions Series 4 на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Усман Нурмагомедов

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