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Сегодня, 19:20

WBC отстранила Усика и Фьюри от боев после титульного реванша

Алина Савинова
Тайсон Фьюри (слева) и Александр Усик (справа).
Фото Reuters
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Всемирный боксерский совет (WBC) запретил украинцу Александру Усику и британцу Тайсону Фьюри выходить на ринг в течение 36 дней после их реванша.

Как сообщает пресс-служба организации, решение принято в целях предотвращения проблем со здоровьем у спортсменов.

Усик и Фьюри провели второй бой в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок завершился победой украинца единогласным решением судей. Усик сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе.

Бой Тайсона Фьюри и&nbsp;Александра Усика 22&nbsp;декабря. Оглушительное ничего. Фьюри не нашел ключа к Усику

37-летний украинец остается непобежденным боксером — на его счету 23 победы на профессиональном ринге. 36-летний британец за карьеру одержал 34 победы и потерпел 2 поражения (оба — от Усика). Еще один бой с его участием завершился ничьей.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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