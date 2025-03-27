WBC склоняет Бивола к поединку с Бенавидесом

Всемирный боксерский совет (WBC) пытается убедить российского боксера Дмитрия Бивола провести бой с американцем Давидом Бенавидесом.

«WBC склоняет Дмитрия к бою против Бенавидеса. Но пока обновлений в этом плане нет. Приоритетом остается третий бой против Бетербиева», — об этом ТАСС рассказали в команде Бивола.

Президент WBC Маурисио Сулейман ранее неоднократно говорил, что Бивол должен провести защиту чемпионского титула против Бенавидеса.

28-летний Бенавидес имеет в своем активе 30 побед, из них 24 — нокаутом, и ни одного поражения. У 34-летнего Бивола 24 победы (12 нокаутом) и одно поражение. Бивол владеет титулами чемпиона мира по версиям WBC, Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В феврале Бивол победил Бетербиева в матче-реванше решением большинства судей. Первый поединок между ними, состоявшийся в октябре 2024 года, завершился победой Бетербиева.