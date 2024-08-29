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Сегодня, 10:05

WBO обязала Фундору защитить титул в бою с Кроуфордом

Давид Хачатрян
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Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Себастьяна Фундору (21-1) защитить титул в бою с чемпионом мира в четырех весовых категориях Теренсом Кроуфордом (41-0). На согласование боя отводится 30 дней, в противном случае будут объявлены торги.

Фундора победил Тима Цзю (23-1) раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.

Кроуфорд победил Исраила Мадримова (10-1) единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.

Бокс
Себастьян Фундора
Теренс Кроуфорд
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