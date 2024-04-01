WBO обяжет Себастьяна Фундору защищать титул в бою против Теренса Кроуфорда

Всемирная боксерская организация (WBO) намерена заставить чемпиона в первом среднем весе по версии WBC и WBO Себастьяна Фундору (21-1) защищать титул в бою против абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0), сообщил инсайдер Майкл Бенсон в соцсети X.

«WBO официально обяжет Себастьяну Фундору провести защиту своих титулов чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом среднем весе в бою против Теренса Кроуфорда на следующей неделе, подтвердил президент WBO Пако Валькарсель», — написал Бенсон.

Фундора победил Тима Цзю (23-1) раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.