Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 11:44

WBO потребовала, чтобы Бетербиев предоставил медицинскую информацию о травме

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Всемирная боксерская организация объявила, что потребует от чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0) подробного медицинского объяснения его последней травмы.

«Настоящим Бетербиеву предписано в течение ближайших 10 дней представить подробное медицинское объяснение своей травмы, результаты, прогноз на восстановление и заключение врача о том, когда он будет физически и медицински допущен к соревнованиям и вернется к активной спортивной деятельности.

Невыполнение данного предписания приведет к тому, что Бетербиев откажется от всех прав по данному предписанию и комитет будет действовать в соответствии с Положением WBO о соревнованиях на первенство мира», — написал Луис Батиста Салас, председатель Всемирной боксерской организации.

39-летний Бетербиев переживает серию травм, которые не прекращаются с начала этого десятилетия. С марта 2020 года было отменено пять его поединков, но стоит отметить, что не все из них — по его вине.

Бой с чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0) должен был состояться 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Однако из-за травмы Бетербиева (разрыв мениска) поединок был отложен на конец года.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Традиционный Парад Победы покажут на главных телеканалах страны
Нагорных: «В «Локомотиве» нет никакого предвзятого отношения к Дзюбе»
Парад Победы в Москве: точное время начала трансляции
Трагедия волшебника Нойера, дубль спасителя Мадрида Хоселу. Что случилось в матче «Реал» - «Бавария»
Муниципальный депутат района Москвы обнаружена мертвой в квартире
Парад на Красной площади: прямой эфир
Популярное видео
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Ломаченко рассказал, что познал Бога после поражения от Лопеса