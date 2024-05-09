WBO потребовала, чтобы Бетербиев предоставил медицинскую информацию о травме

Всемирная боксерская организация объявила, что потребует от чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0) подробного медицинского объяснения его последней травмы.

«Настоящим Бетербиеву предписано в течение ближайших 10 дней представить подробное медицинское объяснение своей травмы, результаты, прогноз на восстановление и заключение врача о том, когда он будет физически и медицински допущен к соревнованиям и вернется к активной спортивной деятельности.

Невыполнение данного предписания приведет к тому, что Бетербиев откажется от всех прав по данному предписанию и комитет будет действовать в соответствии с Положением WBO о соревнованиях на первенство мира», — написал Луис Батиста Салас, председатель Всемирной боксерской организации.

39-летний Бетербиев переживает серию травм, которые не прекращаются с начала этого десятилетия. С марта 2020 года было отменено пять его поединков, но стоит отметить, что не все из них — по его вине.

Бой с чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0) должен был состояться 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Однако из-за травмы Бетербиева (разрыв мениска) поединок был отложен на конец года.