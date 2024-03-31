Запашный назвал Тима Цзю великолепным боксером, несмотря на поражение от Фундоры

Известный дрессировщик и руководитель цирка Эдгард Запашный в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение Тима Цзю от Себастьяна Фундоры.

«Искренне болею за Тима. Хоть я лично не знаю его, но зато я близко знаком с его отцом. У меня сразу было ощущение, что Тиму будет непросто из-за такой разницы в росте. Уже не однажды была практика, когда чемпионы выходили против бойцов совершенно других габаритов, к которым надо отдельно привыкать. В таких случаях бой легкой прогулкой никогда не будет. Тим великолепный боксер, но вот его первое поражение. Понятно, что было жесткое рассечение, да и противник был далеко не слабый. Тем интереснее будет реванш, если он состоится», — сказал Запашный «СЭ»

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Фундоры раздельным решением судей (112:116, 116:112, 115:113).

На счету 29-летнего Цзю 23 победы и одно поражение. У 26-летнего Фундоры 21 победа при одном поражении.

Денис Сафронов