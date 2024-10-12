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Сегодня, 15:03

Жамалов полагает, что Бетербиев победит нокаутом Бивола в бою за звание абсолютного чемпиона мира

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион по борьбе Разамбек Жамалов предположил, как сложится поединок российских боксеров Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится в ночь на 13 октября в Саудовской Аравии.

«Бой завершится нокаутом в четвертом раунде. Победит Бетербиев», — приводит ТАСС слова Жамалова.

Во время официальной процедуры взвешивания Бивол показал 78,9 кг, а Бетербиев — 79,3 кг.

33-летний Бивол выиграл все 23 поединка в профессиональной боксерской карьере. У 39-летнего Бетербиева 20 побед в 20 боях.

Источник: ТАСС
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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