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Сегодня, 16:29

Зонь заменит Атаева в бою с чемпионом IBA Лопесом

Алина Савинова
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Чемпион IBA в весе до 86 кг Шарабутдин Атаев по состоянию здоровья не сможет провести поединок с чемпионом IBA в весе до 80 кг кубинцем Арленом Лопесом.

Российского боксера заменит его соотечественник Никита Зонь, который в минувшие выходные в Екатеринбурге на RCC Boxing Promotions досрочно победил Одилжона Аслонова из Узбекистана и завоевал пояс WBA Asia во втором среднем весе.

Лопес и Зонь проведут поединок за принадлежащий кубинцу титул чемпиона мира 6 декабря в Дубае на турнире «Ночь чемпионов IBA».

«Шарабутдин заболел — подцепил вирус. На замену Атаеву в бою за пояс IBA в весе до 80 кг с Лопесом выйдет не знающий поражений чемпион WBA Asia Никита Зонь. Сейчас финализируем все контрактные моменты», — заявил председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов.

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