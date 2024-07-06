Тренер Милохина по боксу: «Даня уже не тот, что был раньше»

Зорик Степанян, тренер по боксу блогера Дани Милохина, рассказал, как в последнее время изменился 22-летний тиктокер.

«Скажу честно, на сегодняшний день, Даня Милохин — очень хороший пример для молодежи! И не только потому, что он хорошо боксирует, но и в плане дисциплины и отношения к делу. И это не тот Милохин, который был раньше. Он понимает, почему встает утром, почему работает и почему получил фингал под глазом. Вы еще не видели, как Даня может боксировать! Это все пока ерунда», — цитирует Степаняна Sport24.

В настоящее время Милохин проживает в Дубае (ОАЭ).