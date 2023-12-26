Звезда «Эйфории» дебютирует в профессиональном боксе

17-летний актер Джейвон Уолтон, сыгравший во втором сезоне популярного сериала от HBO «Эйфория» ребенка-наркоторговца по прозвищу «Пепельница», объявил, что его дебют в профессиональном боксе состоится в марте 2024 года на арене Coliseo de Puerto Rico в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.

«Я тренировался почти всю жизнь ради этого момента, и для меня большая честь дебютировать на мировом уровне рядом с моими товарищами Амандой Серрано и Джейком Полом. Вся команда стала для меня как вторая семья, у меня невероятные наставники, которые искренне верят в мой талант. Я готов доказать их правоту на ринге в субботу, 2 марта, и начать свой путь к величию. Мне не терпится сделать это в Пуэрто-Рико», — приводит слова Уолтона Hypebeast.

Уолтон — представитель Most Valuable Promotions, бойцовского клуба, основанного Джейком Полом и Накисой Бидариан. Уолтон будет выступать в полулегком весе, он занимается боксом с 4 лет. Он также является двукратным серебряным призером юношеских Олимпийских игр.