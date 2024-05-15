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Зверские нагрузки Усика в кэмпе к Фьюри. Спаррингует 15 раундов по 3,5 минуты, всего 20 секунд на отдых

Бой Усик — Фьюри пройдет в Саудовской Аравии 18 мая
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Александр Усик.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заряжен как никогда.

18 мая Александр Усик (21-0) подерется с Тайсоном Фьюри (34-0-1) за абсолютный титул чемпиона мира в Саудовской Аравии.

Оба боксера тренируются к поединку с неистовым усердием. Британец после оплеухи от Нганну набрал такую физическую форму, что удивил весь бойцовский мир — безобразное брюхо исчезло, на его месте теперь мускулистый рельеф. Украинец же нагрузил себя неслыханными объемами в функциональной работе. Весь лагерь он делал 15-раундовые спарринги по 3,5 минуты раунд, с 20-секундными передышками между раундами.

Британское издание Daily Mail съездило к Усику в Испанию, чтобы лично посмотреть, как он себя истязает. Мы перевели самое интересное из их репортажа.

Александр Усик (в центре).
Фото Reuters

«...Mail Sport приехал в пригород Валенсии, чтобы понаблюдать за тренировочным кэмпом Александра Усика к Тайсону Фьюри. Прежде чем приняться за интервью на вилле Усика в Гандии, мы стали свидетелями его беспощадного режима тренировок.

Усик спаррингует по 15 раундов, каждый раунд по 3,5 минуты. Отдых между раундами — 20 секунд. За лагерь Усик провел 250 раундов. В каждом раунде он дерется со свежим оппонентом. Он набрал 40 спарринг-партнеров для лагеря через приложение Ready To Fight — первую в мире социальную платформу для профессионального бокса.

 
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Приложение Ready to Fight, запущенное чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе в ноябре 2023 года, сыграло решающую роль в привлечении соперников высшего уровня для лагеря.

Александр Усик.
Фото Reuters

«Находить спарринг-партнеров стало значительно проще с тех пор, как мы запустили Ready to Fight», — говорит Сергей Лапин, менеджер Усика и руководитель RTF. «Вместо того чтобы обзванивать 100 человек и пытаться все организовать, теперь можно воспользоваться приложением. Оно дает прямой выход на менеджера или бойца, все максимально прозрачно. Подавляющее большинство спарринг-партнеров на этот кэмп были найдены через приложение. Они приехали из разных стран мира. У нас нет [личных] связей с Африкой, откуда к нам приехало несколько партнеров [поэтому приложение помогло].

 
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Без приложения было бы сложно найти парней с таким же весом, ростом, как у Фьюри. Конечно, у Александра есть и старые партнеры, с которыми он спарринговал до приложения, они тоже приехали в лагерь. Но подавляющее большинство ребят было найдено через Ready to Fight. Оно использует технологию искусственного интеллекта для подбора спарринг-партнеров на основе параметров, выбранных в начале поиска.

В этом лагере Усик много работал над координацией. Он набрал много мышечной массы, и, чтобы прочувствовать новые мышцы и вес, он делает много нестандартных упражнений. Например, жонглирование маленькими мячами, стоя на фитболе».

Александр Усик.
Фото Global Look Press

Усик также ловит монетки для развития зрительно-моторной координации, реакции и рефлексов.

Очень важны для него чистота и порядок, которые должны соблюдаться на вилле, где под одной крышей живут 20 мужчин.

 
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«Мы постоянно делаем уборку, потому что я люблю порядок, — говорит Усик. - Если бардак у тебя в комнате, то бардак и в голове. Если я вижу много обуви, она вся должна быть выложена по одной линии. Если один кроссовок стоит криво, я сразу говорю: «Это чей?» Все должно быть идеально. Такая позиция у меня благодаря отцу. Он учил: «Чтобы нравиться девушкам, у тебя должна быть чистая обувь, красивый ремень и ухоженные ногти». У меня чистая обувь, четыре ремня и ухоженные ногти».

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Кто победит в бою Тайсон Фьюри — Александр Усик? Прогнозы на исход поединка года