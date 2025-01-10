Как мы будем вспоминать правление Александра Усика через много лет?

Это был большой год для бокса, важный, с громкими событиями и даже не всегда на саудовские деньги. Были громкие апсеты, парочка стыдных ограблений, куча ярких нокаутов, ну и одно главное достижение саудовского промоутера Турки Аль аш-Шейха: он обещал сделать бокс снова великим и важным, но пока вернул интерес только к тяжелому весу. Да, в трендах и обсуждениях по итогам года лидировала Олимпиада, включая скандал вокруг половой принадлежности боксерши Иман Хелиф, а также Майк Тайсон против Джейка Пола, включая голую задницу Майка, которую тот показал всей многомиллионной аудитории «Нетфликса» по всему миру... Но для тех, кто отличает повестку от спорта, а развлекательное шоу в чистом виде — от конкурентных боев, был в тяжелом весе один главный сюжет с единственным героем — Александром Усиком.

Что такое Усик? Это Джокер. На первый взгляд, шут, с задорным смехом и почти гениальными репликами на английском, который сначала пародирует Конора Макгрегора, а затем выдает анализ поведения Тайсона Фьюри, искренне тепло отзывается почти обо всех своих соперниках, а затем на пресс-конференции то читает рэп, а то шокирует неподготовленных людей своим диким взглядом сбежавшего из психбольницы. Профессиональный развлекатель, шоумен, которому это на первый взгляд легко дается, и он своеобразен, уникален в своих амплуа. А затем внезапно оказывается, что он еще и боксирует — на уровне, который для рядовых боксеров недостижим для понимания. И для многих зрителей тоже, поэтому все делятся на тех, кто ничего особенного в его стиле не видит, и тех, кто готов уже сейчас поставить его на пьедестал среди величайших за всю историю — куда-то рядом с Мохаммедом Али (кстати, у них день рождения в один день, это тоже любят вспоминать).

Итак, насколько крут Александр в сравнении с великими?

Будут ли Усиком пугать детей годы спустя?

Когда он проиграет?

Александр Усик. Фото Reuters

Есть сухие факты. Олимпийское золото в категории до 91 кг, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, абсолютный чемпион в супертяжелом весе (уже нет, но эта формальность не имеет значения). Крутизна зашкаливающая. Вся его профессиональная карьера — 23 боя (без поражений). В 2016 году он забрал у Кшиштофа Гловацкого чемпионский пояс в круизерах, и с тех пор из 14 боев только два не были чемпионскими. На объединение всех поясов в круизерах ему понадобилось шесть боев. В тяжах — всего четыре.

Сравним с кем-то, кого еще хорошо помним?

Эвандер Холифилд — шесть титульных боев в круизерах, до того, как он стал абсолютным (в то время требовалось собрать три пояса, WBO еще не существовало до 1988-го, когда Холифилд взял все, что мог). Еще шесть боев он адаптировался к тяжеловесам, а затем за один бой стал абсолютным, взяв пояса у Бастера Дагласа, а они еще недавно принадлежали Тайсону. Наверное, тут элемент везения — мы не знаем, как справился бы с Железным Майком Эвандер до 1990 года. Затем он пояса терял и снова собирал, так и не смог побить Леннокса Льюиса, но стал единственным в истории четырехкратным чемпионом в тяжелом весе. Три боя с Джоном Руисом, а затем с Рахманом и Крисом Бердом — по сути это Дон Кинг контролировал эти пояса, а бойцы передавали их из рук в руки. А затем экс-чемпион боксировал примерно на 15 лет дольше, чем следовало, но давайте мы будем помнить лучшего Холифилда. А он побил достаточно людей из Зала славы бокса. Тайсон, Боу, Холмс, Мурер, Форман — только если брать тяжеловесов.

Так что по формальным достижениям они с Усиком рядом (скорость, с которой брали пояса), но у Холифилда больше чемпионских боев (и поражений, конечно) — и вряд ли Усик будет выходить на ринг так долго.

Леннокс Льюис. Фото Getty Images

Леннокс Льюис — трехкратный чемпион мира (как Мохаммед Али), дважды терял пояса и дважды брал реванш у тех, кто нанес ему поражение. Бил членов Зала славы — Холифилда, Виталия Кличко и Тайсона. С достаточно высокой долей вероятности в Зале славы окажутся побежденные Усиком Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри, ну или хотя бы кто-то один, но такого уровня оппозиции, как у Льюиса, у Александра не будет — ну просто неоткуда взять великих боксеров, такой период истории в тяжелом весе. Так что цифры побед — это лишь цифры, в историческом масштабе больших имен требуется побольше, да?

Сравним с Владимиром Кличко, это еще один великий чемпион без великих боев. Двукратный чемпион мира, второе правление было с 2006-го по 2015-й, после чего сначала Фьюри, а затем и Джошуа его отправили в отставку. Но совокупно он держал пояса в два приема 12 лет, это дольше Джо Луиса и Ларри Холмса, хотя у них чемпионских боев с защитами титула было больше. Цифры говорят в пользу Владимира, всегда говорили. И, несмотря на то что он проигрывал (и чаще всего нокаутом), Доктор Стальной Молот был в разные периоды боксером, который внушал страх и уважение. Еще страшнее он был для тех, кто его путал и не мог отличить от брата Виталия по прозвищу Железный Кулак. У Виталия тоже нет побед над легендами, кстати, да и правление покороче, чем у брата. Как их сравнивать с Усиком, который выступает в тяжелом весе недолго? По влиянию и репутации. Был ли в какой-то момент времени, когда они считались непобедимыми? И с Александром, и с братьями Кличко — ответ утвердительный. Прямо сейчас никто не сможет назвать боксера, который победил бы Усика. У кого-то есть шансы, конечно, но мало кто в это поверит. Так?

Интересно было бы сравнить популярность, общественный интерес к боям, но сейчас, боюсь, еще не время. Даже с Кличко спустя столько лет нельзя провести четкую границу, где политика и конъюнктура, где реальная любовь народных масс, а где просто хайпожорство, уж извините. Отмечу только одну деталь. Братьев всегда любили на родине, кроме того, они собирали стадионы в Германии, Австрии, Швейцарии, ну и в России было. С США не так успешно, они были продуктом, ориентированным на Европу... Праздничная атмосфера шоу, много ВИП-гостей, музыки, пиротехники. А главное — соперник часто был вообще неважен, люди шли на «шоу с Кличко». Есть ли такая маркетинговая мощь за Усиком? Сомневаюсь. В Британии шли на своих — Чисору, Джошуа. Саудиты изначально делали ставку на Фьюри. Меня неоднократно пытались убедить в том, что Усика любят люди по всему миру. Возможно, они любят саму идею Усика, человека из более легкого веса, но со стальными яйцами, который приезжает в любую страну и побеждает местного героя? А готовы ли люди за это платить своими деньгами? Сколько билетов и платных трансляций продал бы Усик, если бы не дрался с кем-то именитым? И тут, мне кажется, он проигрывает братьям Кличко.

Рой Джонс. Фото Getty Images

Наконец, хочется еще сравнить Александра с тем, кто хоть немного похож чем-то стилистически, опять же, рассматривая чемпионов из нашего времени, не закапываясь в эпоху 70-х и ранее. Усик, разумеется, уникален. Но мне в голову приходит нечто среднее между Роем Джонсом и Крисом Бердом. У Роя, разумеется, был свой момент славы в тяжах: один бой — один титул — одна легенда (в смысле победа легенды, а не битый им Джон Руис). Но дальше Рой решил не рисковать, хотя многие считали, что в принципе почти всех, кроме Льюиса, он может побить, но даже против Леннокса и Виталия Кличко ему давали неплохие шансы.

Как и у Роя, у Усика крутой любительский бэкграунд, титулы в более легком весе (поменьше весовых категорий, но тем не менее), умение действовать разнообразно, ноги и контроль ринга, а еще отсутствие убойного для тяжелого веса удара. А от Криса Берда — тоже бывшего средневеса — искреннее желание выставлять элиту тяжелого веса дураками и неумехами. И тоже отсутствие мощного разового удара. Нет, он выигрывал у тяжеловесов досрочно, да и Усик отправлял в нокдаун Фьюри, но убойного панча, который решает вопросы, у них нет. А есть понимание бокса на уровне инстинктов и бойцовского интеллекта, защитные навыки, серийная работа, умение держать темп, а еще Берд тоже левша. По итогам карьеры Крис дважды владел чемпионским титулом, проигрывал Владимиру Кличко, выигрывал у Виталия и у Холифилда, обставил одного страшного панчера Дэвида Туа и попался на удар другому — Айку Ибеабучи, его карьера сошла на нет после поражения от Поветкина, затем он пытался уйти в более легкий вес, ну и потом лечился. Энцефалопатия и не только — его тело слишком долго испытывало нагрузки, к которым не было приспособлено. Интервью последних лет очень пронзительные и страшные.

Владимир Кличко и Крис Берд. Фото Getty Images

Так вот, Усик против Джошуа и Фьюри справлялся увереннее, чем Берд с Кличко. В защите они сопоставимы, а вот атакующий арсенал Александра получше, он быстрее переходит из защиты в атаку, больше держал соперников в напряжении, да и Усик никогда не показывал, что хоть один пропущенный удар сбил его с толку или как-то еще повлиял. Берда обычно недооценивают, так как его владение поясами пришлось на эру Льюиса, а затем Кличко, титулом владел словно бы и не Берд, а Дон Кинг, да и продавать свое шоу он не умел. И вау-эффект от победы Роя был, конечно, выше, чем от всех побед Криса Берда, да и выше, чем от Усика — Фьюри. И не забывайте, что часть восхищения от последних боксерских шоу стоит отнести на счет саудитов, которые изо всех сил пытаются сделать шоу вселенского масштаба, одни проморолики чего стоят. Если б Криса Берда в таких фильмах снимали, может быть, он и не казался фигурой временной и не очень важной.

Итак, Усик круче Криса примерно во всем, но по легендарности его победы (каждая в отдельности) не дотягивают до боя Роя в тяжелом весе. Кстати, Джонс буквально доминировал в бою с Руисом, там был разгром. Нынешний чемпион мира заставил сдаться Дюбуа, Чазза Уизерспуна, крайне тяжелый поединок против Чисоры, по два в принципе близких боя провел и с Джошуа, и с Фьюри. Я не собираюсь подвергать сомнению победы — выиграл, значит выиграл, в истории это так и останется, потому что в вероятность обнаружения какого-то допинга я не верю. Но в реальном мире не дают бонусов за честность побед и джентльменское поведение (здесь с Усиком мало кто сравнится), а доминирующим тяжеловесом его вряд ли кто-то запомнит. Детей, короче, им пугать не будут, как Майком Тайсоном или Джорджем Форманом.

Стиль Усика построен на том, чтобы психологически и темпом съесть тебя, откусывая по кусочку в каждом раунде от уверенности в себе, а еще оставаться словно в засаде, приберегать козыри, а затем внезапно запрыгивать на карточный стол с револьвером и стрелять в потолок, а пока соперник в смятении — отбирать у него все валеты и десятки, чтобы самому собрать с ними стрит-флеш. Этот стиль не противоречит месту в Зале славы, кстати. Я уверен, что за Усиком оно уже зарезервировано. Но он не самый великий тяжеловес даже за последние 20 лет, чего уж говорить про всю историю бокса. Но у него есть немного от Холифилда («абсолютка» в круизерах и тяжах), от Кличко (много побед без великих боев), от Рокки Марчиано (ноль в графе «Поражения»), от Роя Джонса (универсальность стиля — и Усик вроде бы более универсален), от Мохаммеда Али (харизма и день рождения 17 января).

Лично я считаю, что с таким стилем, как у Усика, он МОГ БЫ выиграть у одного из Кличко, но скорее проиграл бы Льюису. Не прошел бы молодого Тайсона, а также Холифилда на стероидах (без — вероятно). Ларри Холмс для него был бы соперником проще, чем Майкл Спинкс, а против Мухаммеда Али шансов больше, чем против Фрейзера. Но это лишь мнение, и я сам никогда не узнаю, где прав, а где ошибся. Но пока он круче Криса Берда и Роя Джонса, но менее внушительная фигура, чем Леннокс Льюис.

Тайсон Фьюри и Александр Усик. Фото Reuters

Сейчас карьера Усика все еще продолжается. Возможно, мы увидим нечто удивительное и неожиданное, а я пойму, что где-то на его счет ошибался. Не нужно только считать меня «хейтером», я за справедливость в историческом масштабе. И чтобы подытожить, я в начале сам себе задавал вопросы:

— Итак, насколько крут?

— Очень крут, но не топ-10 в истории.

— Будут ли Усиком пугать детей годы спустя?

— Нет, и сам Усик этого не хотел бы.

— Когда он проиграет?

— Точно не в 2025-м.