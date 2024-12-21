Усик и Фьюри взвесились и встретились в последний раз перед боем. Осталось только выйти в ринг

Тайсон пополнел, а вес Александра почти не изменился.

Вечером 21 декабря в Эр-Рияде состоится боксерский вечер, в главном событии которого Тайсон Фьюри проведет реванш с Александром Усиком. В первом поединке в мае 2024-го Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

За два дня до боя состоялась пресс-конференция, на которой боксеры обменялись короткими репликами, а затем 10 минут смотрели друг другу в глаза во время дуэли взглядов. А за сутки до поединка Усик и Фьюри встретились в последний раз до выхода в ринг — на церемонии взвешивания.

Усик показал на весах 102,5 кг — это на 1,1 кило больше, чем в первом поединке (тогда было 101,4 кг). Фьюри за день до поединка весит целых 127,5 кг — почти на 9 кг больше, чем в первом бою (тогда он весил 118,8 кг). При этом на весы британец встал в одежде, в том числе он был в кожаной куртке, а также не стал снимать обувь.

Если в первом поединке боксеры затянули с дуэлью взглядов, то в этот раз все прошло быстро. Усик и Фьюри на дистанции осмотрели друг друга, и никто даже не стал затевать потасовку, как это обычно у них происходило. Оба были настроены на сам бой.

Один из самых больших реваншей состоится столице Саудовской Аравии в ночь на 22 декабря. Ориентировочное время начала — 1.30 мск.